За неделю с улиц Петербурга смели 2,6 тонны пыли

В Петербурге уборка улиц идет в плановом порядке в круглосуточном режиме. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в городе работает в среднем тысяча дворников и 500 единиц уборочной техники.

За прошедшую неделю на улицах Петербурга собрали 2,6 тонны пыли. Дороги и тротуары вымыли вымыли, израсходовав почти 40 тысяч кубометров воды. Также было использовано 380 литров специального шампуня.

Одновременно с уборкой в Петербурге идет ремонт дорог. Почти 20 тысяч квадратных метров асфальта было отремонтировано за неделю. Также были заменены 24 поврежденных стекла и крышыи остановок, отремонтированы скамейки.

В парках и садах города сажают цветы, деревья и кустарники. Присоединиться к посадке деревьев могут и петербуржцы.