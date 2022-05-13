На Черной речке продолжается ремонт тепловых сетей

В Приморском районе Петербурга продолжается ремонт изношенных тепловых сетей. Как сообщили в пресс-службе администрации города, 2752 метров ненадежного трубопровода.

Новую теплотрассу выполнят полностью из материалов отечественного производства. С её помощью будет обеспечено надежное теплоснбажение 24 зданий. В том числе тепло будет бесперебойно поступать в 17 жилых домов, а также одной школы.

Ремонт тепловых сетей в квартале у станции метро «Черная речка» планируется завершить в ноябре текущего года.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге отремонтируют почти 50 километров трамвайных путей. Ремонт планируется выполнить к 2024 году.