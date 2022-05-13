Пешеходные дорожки и спортивные площадки появятся в парке Героев-Пожарных

Во Фрунзенском районе Петербурга начинается второй этап благоустройства парка Героев-Пожарных. В скором времени там появится новое общественное пространство. Как сообщили в прессс-улжбе администрации города, на первом этапе в 2019 году в парке было высажено свыше полутора тысяч деревьев и кустарников. Появились также живые изгороди, газоны и цветники.

На втором этапе специалистам предстоит проложить по новому парку пешеходные дорожки. В нем также появятся пространства для занятий спортом — баскетболом, волейболом, теннисом. Установят в новой зеленой зоне и уличные тренажеры. Создание парка началось в 2018 году. До этого на его месте располагались глиняные карьеры.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Московском парке Победы спасли ежа, которого позже отпустили в лес.