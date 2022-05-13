  • 13 Май 2022
USD 14.05.2022 63.7799 -2.0117
USD ММВБ 19:15 64.5774  
EUR 14.05.2022 65.7939 -2.9896
EUR ММВБ 19:15 67.1550  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Госстройнадзор заявил о незаконном сносе бань Екимовой на Петроградской стороне

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Собственник бань Екимовой не получал от Госстройнадзора разрешение на снос исторических зданий бань Екимовой, расположенных в Петроградском районе города. Как сообщили в пресс-службе Госстройнадзора.

В ведомстве отметили, что собственник уведомил о готовящемся сносе и получил отказ. Однако работы по сносу зданий все же начались.

В парке 300-летия, напротив, планируется масштабное благоустройство. Как сообщает «МК в Питере», горожанам показали концепцию будущей рекреационной зоны.

Снос бань Екимовой, как отметили в Госстройнадзоре, удалось остановить только в Куйбышевском районном суде на пятые сутки после начала работ. Часть исторических зданий к тому времени уже была разрушена. Судебный процесс ещене завершен — следующее заседание запланировано на 23 мая.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Карта города

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.04.22
    Куда сходить в каникулы, на праздниках и хорошо провести время в выходные ?
    21.04.22
    Липосакция подбородка: преимущества и особенности процедуры
    14.04.22
    Преимущества гидродинамической очистки канализационной системы
    05.04.22
    20 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция «Легализация параллельного импорта. Последствия для отраслей»
    31.03.22
    ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка
    29.03.22
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего»
    28.03.22
    Что представляет собой квантифероновый тест и для чего он необходим
    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram