Госстройнадзор заявил о незаконном сносе бань Екимовой на Петроградской стороне

Собственник бань Екимовой не получал от Госстройнадзора разрешение на снос исторических зданий бань Екимовой, расположенных в Петроградском районе города. Как сообщили в пресс-службе Госстройнадзора.

В ведомстве отметили, что собственник уведомил о готовящемся сносе и получил отказ. Однако работы по сносу зданий все же начались.

В парке 300-летия, напротив, планируется масштабное благоустройство. Как сообщает «МК в Питере», горожанам показали концепцию будущей рекреационной зоны.

Снос бань Екимовой, как отметили в Госстройнадзоре, удалось остановить только в Куйбышевском районном суде на пятые сутки после начала работ. Часть исторических зданий к тому времени уже была разрушена. Судебный процесс ещене завершен — следующее заседание запланировано на 23 мая.