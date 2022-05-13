Постоянного участника «Алых Парусов» спустили на воду после зимы

Бриг «Россия» готовят к новому сезону. Судно спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе, где оно было убрано на зимнее хранение.

Председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгий Полтавченко написал в своем официальном Telegram-канале, что пока судно еще без мачт. Однако подготовка идет активно.

Бриг «Россия» — традиционный участник «Алых парусов». Его проход под парусами в акватории Невы становится кульминацией праздника. Судно модернизировано из рыболовецкого корабля 1958 года постройки.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что праздник выпускников петербургских школ в этом году пройдет без его бессменного ведущего Ивана Урганта. Имя нового ведущего пока не называется.