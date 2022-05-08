В центре Петербурга снова нашли торговцев-нелегалов

8 мая в Петербурге прошел воскресеный рейд по выявлению точек нелегальной торговли. В пресс-службе администрации Центрального района уточнили, что торговцев проверили в самых людных местах — на Дворцовой площади, площади Восстания и на Лиговском проспекте.

В итоге было обнаружено семь нарушений. По итогам проверки по каждому случаю был составлен протокол об административном правонарушении. Спешно сворачивать торговлю пришлось продавцам клубники и сувенирной продукции.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что за неделю в городе нашли 23 точки незаконной уличной торговли. Документов не оказалась у продавцов овощей, рыбы и выпечки.