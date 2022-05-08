В Петербурге определились, как контролировать состояние самоходных машин

В Петербурге принято положение о контроле (надзоре) за состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники. Об этом сообщили в администрации города.

Разработка петербургского документа стала следствием принятия федерального закона «О самоходных машинах и других видах техники». Последний вступит в силу в июле. Петербургское положение определяет порядок контроля состояния и эксплутатации тракторов, самоходных дорожно-строительных машин, прицепов, а также иных видов техники.

Документом определяются необходимые видыи сроки контрольных проверок. Также в положении описан порядок подачи жалоб на действия ГАТИ и их рассмотрения.

Ранее «Санкт-петербург.ру» сообщал, что в начале мая с петербургских улиц убрали свыше двух тысяч тонн пыли и грязи.