Георгиевские ленты из цветов появятся в Петербурге к 9 мая

Парки и сады Петербурга оформляют к приближающемуся Дню Победы. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", на городских клумбах для оформления используют цвета георгиевской ленты.

На площади Победы георгиевскую ленту и звезду сформировали из 40 тысяч виол. В Балтийском саду звезду в цветнике создадут из виол и флоксов.

Также звезда на белом цветочном фоне появится на проспекте Непокоренных и на бульваре на Большом проспекте Васильевского острова. Помимо виол для оформления используют бегонии и цинерарии.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что горожанам будут раздавать георгиевские ленты 6 и 7 мая.