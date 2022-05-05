Ненадежную трубу в Мартыновском сквере отремонтировали раньше срока

ГУП «ТЭК СПб» завершило ремонт трубопровода в Мартыновском сквере в Приморском районе Петербурга раньше запланированного времени. Как сообщили в пресс-службе предприятия, в ходе плановых работ было заменено два метра ненадежного трубопровода диаметром 720 миллиметров.

Работы начались в 14:00 4 мая. Отопление и горячее водоснабжение в прилегающих домах на период ремонта не отключали. Завершили ремонт в 23:25 того же дня, хотя планировали выполнить работу только к 10:00 5 мая.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в России был произведен перерасчет стоимости отопления. В квитанциях за этот месяц многие россияне увидели выросшую сумму.