Памятник участникам Великой Отечественной Войны подсветили в Песочном

К приближающемуся Дню Победе в поселке Песочный оформили художественной подсветкой памятник житялям, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Подготовка к празднику ведется и в других локациях. Neva.Today пишет, что на Дворцовой площади уже начали собирать сцену для главного праздничного концерта.

Памятник в Песочном был установлен в 2015 году. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», авторами замысла стали местные жители. Они же работали в архивах Всеволожска и Выборга, бибилтоеке и паспортном столе самого Песочного, а также военкомате Сестрорецка, по крупицам собирая информацию о своих земляках. Новая подсветка не просто добавила монументу световой акцент, но также стала важным элементом свтового оформления всего населенного пункта.