Региональным памятником признали Свято-Троицкое кладбище

Расположенное в Петергофе Свято-Троицкое кладбище получило статус памятника регионального значения. Оно вошло в единый государственный реестр. Соответствующее распоряжение подписал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, кладбище было открыто в 1786 году. В девятнадцатом веке оно находилось в ведении епархиального духовенства.

Церкви Святого Праведного Лазаря и Святой Живоначальной Троицы были разрушены во врея Великой Отечественной войны. Массовые захоронения на Свято-Троицком кладбище приостановили в 1947 году.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербуржцы самостоятельно отмыли памятник Пушкину.