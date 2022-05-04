Лахта-центр сравнили в солнечными часами

Петербуржцам предложили оригинальный способ определять время. В Telegram-канале Лахта-Центра опубликованы видео, авторы которого предложили использовать башню в качестве солнечных часов.

По словам авторов видео, днем тень от небоскреба плавно смещается вдоль жилых квартало. Вечером же она растворяется на фоне Финского залива. Если проследить за её движением, Лахта-центр вполне можно использовать как солнечные часы. Завершили описание авторы пожеланием Петербургу большего количества солнечных дней.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что март 2022 года в Петербурге стал самым солнечным в двадцать первом веке. Тогда солнце светило над городом 178,3 часа.