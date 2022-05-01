Никольские ряды снова ждут гостей

Общественно пространство «Никольские ряды» открылось после реконструкции в субботу, 30 апреля. Как сообщают Невские Новости, первые посетители объекта в Адмиралтейском районе с удовольствием поииграли в мини-гольф на новом поле с 18 лунками. Помимо поля для мини-гольфа, в Никольских рядах появилось специальное пространство для отработки ударов и тренировочная зона паттинг-грин.

Перекусить после насыщенного отдыха гости могут в клубном доме и рестопабе. Одна из новинок сезона, которую предлагают посетителям, ароматные трдельники. Как и в предыдущие сезоны, посетить Никольские ряды можно бесплатно.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Ботанический сад перешел на летний режим работы.