Арендовать Конюшенное ведомство в Петербурге можно по рублю за метр

В Петербурге выставят на торги Конюшенное ведомтсво на Конюшенной площади,1. Как сообщили в комитете имущественных отношений торги пройдут в рамках программы «Рубль за метр».

Всего победителю аукциона достанется 13,5 тысяч квадратных метров площади. Состояние здания на текущий момент оценивается как неудовлетворительное. Новый арендатор здания должен в срок до семи лет провести работы по его сохранению.

До начала работ новый собственник здания будет платить аренду 2,91 млн рублей в месяц. Когда они начнутся, её стоимость снизится до 1 рубля за квадратный метр в год. Нового арендатора Конюшенного ведомства определят 30 мая.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что особняк Белугина продали на аукционе за 100 миллионов рублей.