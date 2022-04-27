Проект кампуса СПбГУ в Пушкине рассмотрели на Градостроительном совете Во вторник, 26 апреля, на Градостроительном советет Петербурга рассмотрели проект нового кампуса Санкт-Петербургского государственного университета. Последний планируется возвести в Пушкинском районе города.

В пресс-службе Комитета по градостроительству и архитектуре уточнили, что на землях бывшего племенного завода «Детскосельский» построят учебные, лабораторные и административный корпуса, появятся студенческие клубы и спортивный центр, а также просторная бибилиотека.

Построят в новом кампусе также общежития для студентов и гостиницу для ученых, ботанический сад, виварий и криогенный центр. Строительство нового кампуса СПбГУ планируется завершить в 2028 году.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что к новому кампусу СПбГУ могут провести трамвайную линию.