Во вторник уборочная техника обделяет вниманием Красногвардейский район

Утром вторника, 26 апреля, на улицах Петербурга довольно много уборочной техники. Согласно данны интерактивной карты комитета по благоустройству, она равномерно распределена по Центральному, Адмирлатейскому, Василеостровскому и Петроградскому районам Петербурга.

Много уборочных машин также во Фрунзенеском, Московском и Кировском районах. По сравнению с ними, в Стрельну и Петергоф убирают существенно меньше техники.

В Красногвардейском районе уборочных машин мало на Охте и на Ржевке. В Калининском районе техника объезжает стороной Гражданку. В Приморском районе её совсем немного в Коломягах.

Ранее «Санкт-Петербргу.ру» сообщал, что правительство Петербурга передало уборку городских дворов под контроль районных администраций.