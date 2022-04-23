На улицы Петергофа и Невского района в субботу вышло мало уборочной техники

В субботу, 23 апреля, уборочная техника активно работает в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга. Согласно данныс интерактивной карты комитета по благоустройству, достаточно машин также в Василеостровском и Петроградской районах.

Во Фрунзенском районе без внимания осталась территория между улицами Салова, Софийской, Димитрова и Белградской. Техника сосредоточена преимущественно на крупных улицах.

В Петродворцовом районе много уборочных машин скопилось на Разводной улице и на Санкт-Петербургском шоссе в районе Стрельны. В остальных местах техники практически нет.

Юг Невского района на обоих берегах Невы также не избалован уборкой. Техники там практически не наблюдается. Аналогичная ситуация на Охте и на Ржевке в Карсногвардейском районе Петербурга.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 22 апреля в городе запустили фонтаны.