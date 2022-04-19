Озеро Долгое, Гражданка и Веселый поселок остались без внимания уборочной техники во вторник

Во вторник, 19 апреля, уборочной техники особенном много на улицах Центрального и Адмиралтейского районов Петербурга. Согласно данным интерактивной карты комитета по благоустройству, также хорошо убирают Василеостровский, Петроградский и Московский районы. Чуть меньше техники в Кировском и Фрунзенском районах.

В Невском районе на правом берегу уборка идет в основном на Дальневосточном проспекте. В соседнем Красногвардейском уборочная техника объезжает стороной Ржевку, за исключением нескольких машин.

В Калининском районе мало техники в районе Гражданки, а в Приморском районе её вниманием оказался обделен микрорайон Озеро Долгое.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 40% улиц Петербурга уже отмыли после зимы.