Вдоль северной части Ленинского появится боковой проезд

На участке Ленинского проспекта от Брестского бульвара до улицы Доблести запланировано строительство бокового проезда. Правительство Петербурга уже утвердило планировку территории.

Строительство бокового проезда необходимо, чтобы обеспечить возможность выезда на проспект из новых жилых кварталов. Отмечается, что строительство на данной территории уже завершено — построены жилые дома, социальная и коммерческая инфраструктура.

Параллельно со строительством бокового проезда планируется и создание парковки на 500 мест на том месте, где сейчас находится стихийная автостоянка. Работы завершатся в 2025 году.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в 2022 году в Петербурге построят еще пять школ.