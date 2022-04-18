Шестой павильон «Ленэкспо» пошел под снос

В Василеотсровском районе Петербурга сносят шестой павильон выставочного комплекса «Ленэкспо». Как сообщают Невские новости, на объекте работает тяжелая техника, которая постепенно сравнивает корпус с землей.

Шестой павильон был возведен в 1990-м году. За свой необычный внешний вид он быстро получил название «Лебедь». Ранее в нем находились китайский деловой центр и ресторан китайской кухни, который закрылся во время пандемии.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что во временном госпитале в Ленэкспо планируют уничтожить непригодное имущество. Сам госпиталь на территории выставочного комплекса прекратил работу 15 марта.