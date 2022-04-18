Уборочной техники в понедельник мало на улицах Калининского, Красногвардейского и Невского районов

В понедельник, 18 апреля, уборочная техника в Петербурге сосредоточена в Центральном и части Адмиралтейского районов Петербурга. Согласно данным интерактивной карты комитета по благоустройству, без внимания остаются окрестности Английской набережной.

В Василеостровском районе техника преимущественно сосредоточена в квадрате между Большим и Малым проспектами, 22 и 23 линиями и Наличной улицей. Московский, Кировский и Фрунзенский районы убирают хорошо — машины распределены по улицам равномерно.

В Невском районе на правом берегу техники существенно меньше, чем на левом. Немного её и в соседнем Красногвардейском районе. В Калининском районе ограниченное количество машин вышло на улицы в районе Гражданки.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что мусор в Опочининском саду убрали волонтеры.