Уборочная техника не заезжает в восточные районы Петербурга в пятницу

В пятницу, 15 апреля, уборочная техника равномерно распределена по центральной части Петербурга. Согласно данным интерактивной карты комитета по благоустройству, чуть меньше её в Василеостровском и Петроградском районах.

В Приморском особенно много машин наблюдается вдоль Школьной улицы. В Красногвардейском районе уборочная техника объезжает стороной Полюстрово и Ржевку. В Невском районе уборочные работы сосредоточены преимущественно на левом берегу Невы. В Веселый поселок техника утром пятницы практически не заезжает.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в городе начали готовить фонтаны к новому сезону.