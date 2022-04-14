Проект новой гостиницы на Васильевском острове получил согласование

Проект новой гостиницы на Малом проспекте Васильевского острова согласовали в Комитете по градостроительству и архитектуре. Новый отель построят на месте нынешнего дома №41.

Как сообщает «Мойка78» проект предполагает ремонт здания начала двадцатого века с сохранением его исторической ценности. Проект разработал «Институт Территориального развития». 14 апреля на сайте КГА появилась визуализация проекта.

Согласование в комитете по охране памятников проект прошел еще в сентябре прошлого года. Высота лицевого корпуса после его воплощения немного превысит 22 метра от отметки конька кровли. Дворовые флигели будут достигать в высоту семи этажей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге выбрали концепцию будущего пейзажного парка на Охте.