Уборочная техника объезжает Петергоф и Приморский район в четверг

В четверг, 14 апреля, уборочная техника в Петербурге сосредоточена в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга. Согласно данным интерактивной карты комитета по благоустройству. На Васильевском острое большинство машин сосредоточены между набережной Лейтенанта Шмидта и Малым проспектом.

Хорошо убираются южные районы Петербурга. В Петродворцовом районе уборочной техники наблюдается меньше, чем в соседних.

Обошла вниманием техника Кушелевку и Полюстрово. В Приморском районе почти нет машин в Северо-Приморской части.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в городе отмыли фасады почти 1,5 тысяч зданий после зимнего сезона.