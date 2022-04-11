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На Биржевом мосту главный символ Петербурга создали с помощью кранов

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© Фото: ALLNW

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Из стрел кранов на ремонтируемой переправе создали разведенный мост.

На ремонтируемом Биржевом мосту создали разведенный мост из строительных кранов, которые используются для ремонта моста. Об этом сообщает AllNW.

Главный символ Петербурга на переправе создали случайно. Мост находится на ремонте с октября прошлого года. Завершится он в мае 2023-го.

В ноябре 2022 года по Биржевому мосту планируют открыть движение. По окончании ремонта тротуары на переправе станут шире на 30 сантиметров с каждой стороны, так что по ним без особых сложностей сможет прогуляться большая компания.

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