Уборочная техника не поехала в Петергоф и Калининский район утром воскресенья

В воскресенье, 10 апреля, уборочная техник в Петербурге активно работает в Центральном районе. Согласно данным интерактивной карты комитета по благоустройству, в Адмиралтейском районе её чуть меньше. Особенно не жалуют уборщики Коломну.

На Васильевском техники работает также немного — в основном в районе Малого проспекта. На севере города без внимания выполняющих уборку остался Калининский район. Особенно машин мало между проспектом Культуры и Гражданским проспектом. На юге мало техники вышло на работу в Петродворцовом районе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 1 апреля в городе стартовал ежегодный весенний месячник по благоустройству.