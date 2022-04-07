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Вестибюль станции «Электросила» подрастет на этаж

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© Фото: Baltphoto

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Существующий вестибюль пойдет под снос.

В среду, 6 апреля, на заседании Градостроительного совета рассмотрели проект реконструкции наземного вестибюля петербургской станции метро «Электросила». Как сообщают Невские Новости, ныне стоящий одноэтажный вестибюль станции планируется снести, сохранив наклонный ход. На его месте проектом предусматривается строительство двухэтажного вестибюля, высота которого составит более 11 метров.

Как объяснили эксперты, второй этаж в проект потребовался для размещения на нем постов безопасности и дополнительных касс. Последних в здании после реконструкции станет четыре.

Внешний вид будущего вестибюля станции понравился не всем членам Градостроительного совета. В частности, высказывались мнения о необходимости придерживаться минимализма.

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