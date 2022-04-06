Улица Жириновского может появиться в Петербурге

Улицу Маркина в Петроградской районе Петербурга предлагается переименовать в честь недавно умершего Владимира Жириновского. Как сообщают Невские Новости, улица выбрана из-за расположения на ней приемной партии ЛДПР.

Как уточняется, идея о переименовании улицы не нова. Её уже обсуждали, однако так и не претворили в жизнь. После смерти политика вопрос о переименовании вновь оказался в центре внимания.

Своё нынешнее название улица Маркина получила в 1939 году. Назвали её по фамилии революционера и матроса Балтийского флота. Еще раньше улица Маркина была Олонецкой по имени города в Карелии, а до получения статуса улицы именовалась Кронверкским и Кузнечным переулками.