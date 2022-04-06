Уборочная техника в среду объезжает Калининский и Невский районы

В среду, 6 апреля, уборочная техника в Петербурге сосредоточена в Центральном и Василеостровском районах. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты комитета по благоустройству.

Чуть меньше, но достаточно техники в Петроградском районе. Убирают также юг Петербурга — техника вышла на улицы Московского, Фрунзенского и Кировского районов.

Немного уборочной техники в Невском районе. В частности, практически обделен её вниманием Веселый поселок.

На севере Петербурга больше всего уборочной техники наблюдается в Выборгском районе. На улицах Калининского работает совсем немного машин. Похожая ситуация в Приморском и Курортном районах.