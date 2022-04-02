Дворцовый мост окрасится в цвета флагов России и Беларуси

Вечером субботы, 2 апреля, на Дворцовом мосту включат особую подсветку по случаю Дня единения народов России и Беларуси. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", в обновленной подсветке будут цвета флагов обеих стран.

Губернатор Александр Беглов напомнил, что сегодня отмечается 25-летие со дня подписания договора «Об образовании Сообщества России и Беларуси». Он назвал это событие важным шагом для укрепления многовековой дружбы. Минск и Петербург являются городами-побратимами более двух десятилетий, а Республика Беларусь входит в число ключевых партнеров города.

Подсветку включат в 20:05. Цвета российского и белорусского флагов будут появляться на переправе попеременно. Работать в таком режиме подсветка будет до утра воскресенья, к вечеру освещение вернется к привычному режиму.