Смольный похвалил прокуратуру за подсчет ущерба, нанесенного некачественной уборкой

Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий положительно оценил представление, которое направила в администрацию городская прокуратура. На пресс-конференции в ТАСС он пояснил, что часть пунктов, по которым надзорное ведомство предъявила претензии к администрации, уже находятся в работе.

В документе прокуратура оценила ущерб, нанесенный Петербургу некачественной уборкой в зимний период, в 600 миллионов рублей. Травмы получили 6 тысяч горожан.