На Загребском бульваре обновят освещение в сквере Воинов-Освободителей

Во Фрунзенском районе Петербурга идет подготовка к установке нового наружного освещения в сквере Воинов-Освободителей на Загребском бульваре. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», будет установлено 295 новых светильников.

Во время работ специалисты проложат 9 километров кабеля и смонтируют 104 метра воздушной линии электропередач. Работы завершатся в июне.

Губернатор Александр Беглов назвал реконструкцию и строительство новых систем освещения в парках, садах и скверах важной частью работы по созданию комфортной городской среды, обустройству общественных пространств и мест отдыха петербуржцев. Использование нового светотехнического оборудования в современных проектах дополняет природный ландшафт и позволяет сохранить эстетику зеленых зон.

За прошедший год освещение было обновлено в Большом Ильинском саду, Сквере Николая Львова, Колпинском парке на острове Чухонка, сквере на Новосмоленской набережной, бульваре на берегу реки Смоленки, территории сада на пересечении Дворцовой улицы и Фермской дороги.