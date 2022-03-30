План благоустройства на второй квартал 2022 года утвердили в Петербурге

Программу работ по благоустройству на второй квартал 2022 года утвердила Государственная административно-техническая инспекция Петербурга. В пресс-службе администрации города, в неё входят более двух тысяч городских объектов.

Среди 582 объектов, где будет проведены объекты комплексного благоустройства включают Сад Серебряный пруд, Мартыновский сквер и Сквер у дома 70 по Кондратьевскому проспекту.