Испытание теплосети оставит василеостровцев без горячей воды

В Василеостровском районе Петербурга в среду, 30 марта, проходят испытания тепловых сетей. Как сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», более 230 километров тепловых сетей будут испытаны при максимальной температуре.

На время проведения испытаний дома Василеостровского района отключат от горячего водоснабжения.