«Мюзик-Холл» заплатит 200 тысяч рублей за перепланировку церкви на Галерной

За незаконную перепланировку в здании-памятнике архитектурный ансамбль «Церковь англиканская Иисуса Христа» на Галерной улице оштрафовали театр «Мюзик-Холл». Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Октябрьский районный суд оштрафовал театр на 200 тысяч рублей.

В здании церкви объединили два помещения и сделали дополнительные дверные проемы.