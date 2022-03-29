Во дворе дома на Чайковского заметили медицинские отходы

На детской площадке дома 27 по улице Чайоквского валяются медицинские отходы. Как сообщает «Фонтанка», жители винят в этом стоматологическую поликлинику №9. Сотрудники учреждения, по версии жителей, выбрасывают мусор на контейнерную площадку, а по двору его разносит ветром.

В самой стоматологии причастность к отхода опровергли. В медучреждении пояснили журналистам, что утилизируют отходы в соответствии с требованиями СанПиНа и законодательства РФ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.