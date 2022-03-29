Снегопад поставил на паузу сезон электросамокатов в Петербурге

Обильный снегопад, который обрушился на Петербург в понедельник, вынудил сервисы кикшеринга приостановить работу. Самокаты, как и дороги и тротуары оказались зпо-новой засыпаны сугробами.

В комитете по транспорту уточнили, что работа кикшерингов приостановлена временно. Они продолжат работать, как только снегопады закончатся, а на дорогах и тротуарах прекратится гололед.