В микрорайоне «Озеро Долгое» заменят 10 км теплосетей

В Приморском районе Петербурга готовятся к масштабной замене теплосетей. В ГУП «ТЭК СПб» сообщили, что специалистам предстоит заменить почти 10 км труб в микрорайоне «Озеро Долгое».

Работы позволят обеспечить надежное теплоснабжение 18 зданий, в том числе 11 жилых домов, два детских садов и школы. Завершат их в апреле 2023 года.