В доме на Кирилловской после капремонта поселят семьи очередников

В доме на 25 квартир на Кирилловской улице завершается капитальный ремонт. В пресс-службе администрации города пояснили, что квартиры с современными планировками получат участники программы «Молодежи — доступное жильё».

Квартиры участники приобретают на условиях беспроцентной рассрочки на 10 лет по стоимости практически в два раза ниже рыночной. До конца года по программе отремонтируют и заселят еще 4 дома.