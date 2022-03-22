На Васильевском продолжают сносить старейший кинотеатр «Прибой»

В Василеостровском районе Петербурга возобновлены работы по сносу старейшего кинотеатра «Прибой». Сносить здание начали еще в 2016 году, однако работы были приостановлены. Как сообщают «Невские Новости», 21 марта на объекте снова появилась техника, которая приступила к разрушению остатков стен.

На месте «Прибоя» возведут новое здание для Центра современного искусства Сергея Курехина. Площадь пятиэтажного центра составит 7,7 тысяч квадратных метров. Завершить работы на объекте планируется в декабре 2024 года.