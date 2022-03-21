Новый путепровод хотят построить в Приморском районе Петербурга

Комитет по градостроительству и архитектуре распорядился подготовить проект транспортной развязки, которая соединит Омскую улицу с Ипподромным переулком и будет выходить к проспекту Испытателей. Новый путепровод пройдет над железнодорожными путями Сестрорецкого направления.

Как сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре документацию по планировке территории необходимо подготовить в срок до 10 марта 2023 года. Новый путепровод должен разгрузить Светлановскую площадь, черную речку и проспект Испытателей.