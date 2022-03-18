В сквере на Английском проспекте реконструируют фонтан, который был создан в 2003 году. Как уточнили в пресс-службе городского «Водоканала», сооружение находилось в аварийном состоянии.

Во время реконструкции старая чаша фонтана будет демонтирован. Далее сотрудники «Водоканала» установят технологическую камеру, а также смонтируют распределительный коллектор и насадки в чаше фонтана. Водонапорные и канализационные сети возле объекта уже проложены.

До конца мая ремонт фонтана завершат и введут его в эксплуатацию. Как сообщает телеканал «78» обновленный фонтан будет иметь три вертикальных струи разной высоты.