Книжный в Доме Зингера планируют открыть в июне

Новый книжный магазин в историческом Доме Зингера планируют открыть в июне. Как уточнил в своем Телеграм-канале вице-губернатора Борис Пиотровский, открытие сдвигается из-за затянувшегося судебного процесса. Теперь церемонию приурочат к торжествам по случаю юбилея Петра I. День рождения императора Петербург будет праздновать 9 июня.

Финальное заседание суда, как напомнил Борис Пиотровский, состоялось в минувший понедельник. Суд оставил в силе решение суда первой инстанции, признавшего недействительным договор аренды коммерческого "Санкт-Петербургского Дома книги", которым владеет ООО "Книжный магазин №1".

Работы по возвращению на историческое место городского книжного магазина могут начаться уже на следующей неделе.