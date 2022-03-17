В Смольном готовятся к сносу ларьков, которые обещали не трогать

Петербургские предприниматели получили уведомления о скором сносе принадлежащих им ларьков. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Ранее в Смольном сообщали о моратории на снос торговых объектов на срок до 1 января 2023 года. Однако в полученных владельцами ларьков извещениях указан срок в два дня.

Предприниматели обратились за разъяснениями в комитете по контролю за имуществом. Но там заявили, что не слышали о моратории не получали никаких распоряжений. В ведомстве отметили, что сносы будут идти, как и планировалось ранее.

Обратившиеся за разъяснениями предприниматели отмечают, что власти пользуются формальностью, то есть отсутствием официально подписанного документа о моратории.