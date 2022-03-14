В Приморском районе построят спортклуб

В Приморском районе Петербурга появится новый спортивный объект. Власти Петербурга передали инвестору земельный участок площадью 4400 квадратных метров для строительства трехэтажного здания спортивного клуба. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Новый спорткомплекс на улице Оптиков будет включать два бассейна, СПА-комплекс, два тренажёрных зала и два зала единоборств. Помещения площадью 200 квадратных метров будут переданы в собственность города. Они будут находится в ведении Центра спорта Приморского района.
Завершить строительство спортобъекта планируют в 2025 году.