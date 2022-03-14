В «Мостотресте» рассказали, какие мосты разведут на этой неделе

В Петербурге стартовал сезон технологической разводки мостов. В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» рассказали, какие переправы будут разведены на текущей рабочей неделе.

Мост Александра Невского будут разводить дважды: в ночь с 14 на 15 марта и с 15 на 16 марта. Разводка в обоих случаях продлится с 02:20 до 05:10.

Дворцовый мост разведут в ночь с 16 на 17 марта с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55. Большеохтинский будет разведен в ту же дату, но с 02:00 до 05:00.

С 17 на 18 марта также будут разведены два моста. Дворцовый — с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55, Александра Невского — с 02:20 до 05:10.

Уточняется, что мосты обязательно разведут в рамках указанного промежутка, но разводка необязательно продлится все время.