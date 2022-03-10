Музею мостов передали пульт управления Биржевого моста

В четверг, 10 марта, в коллекцию Музея мостов (филиал Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации) передали новый экспонат. Как сообщили в администрации города, пульт управления разводкой Биржевого моста торжественно вручили представители ГБУ «Мостотрест» и подрядной организации, выполняющей капитальный ремонт.
Уточняется, что пульт похож на большой металлический шкаф с переключателями, датчиками и светоиндикаторами. Функции разводки моста он успешно выполнял 30 лет.
Теперь пульт с электромеханическим приводом заменят современным гидравлическим оборудованием.