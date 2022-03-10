Проекты транспортной развязки и спорткомплекса утвердили в Петербурге

В Петербурге появятся два новых объекта инфраструктуры. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», новую транспортную развязку возведут на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Она упростит жителям Колпинского, Пушкинского, Фрунзенского и Московского районов города выезд на федеральную трассу М-10 Москва-Петербург.

Современный спорткомплекс площадью 54 тысячи квадратных метров построят в районе Богатырского и Елагинского проспектов, Ситцевой и Яхтенной улиц. Проектом предусмотрена ледовая арена, зона для экстремального спорта и бассейн. Возле нового спорткомплекса возведут гараж на 130 мест и трансформаторную подстанцию.

Ранее на территории планировалось возвести торгово-развлекательный комплекс. Однако городу крайне необходимы новые спортивные объекты, поэтому инвестор, который выполнит данный проект, получил поддержку.