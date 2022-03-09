Новая транспортная развязка и спорткомплекс появятся в Петербурге

На пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом запланировано строительство новой транспортной развязки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Новая развязка будет вести на трассу М-10 Москва-Петербург. Особенно активно ей будут пользоваться автомобилисты Колпинского, Пушкинского, Фрунзенского и Московского районов.

Также утвержден проект спортивного комплекса площадью 54 тысячи квадратных метров. Его построят в Приморском районе Петербурга в квартале, ограниченном Богатырским и Елагинским проспектами, Ситцевой и Яхтенной улицами. Там же запланировано строительство гаража на 130 мест и трансформаторной подстанции.