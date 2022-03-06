Освещение на 29 улицах Петербурга заменят до конца года

В 2022 году в Петербурге запланирована замена уличного освещения на 29 улицах. Об этом сообщили в администрации города.

В настоящий момент реконструкция сети уличного освещения уже началась в Выборгском и Калининском районах Петербурга. В частности, работы ведутся на проспекте Культуры. Новые светильники там установят на протяжении трех километров.

Уличное освещение на проспекте Культуры появилось в 1977 году. После этого реконструкция там проводилась только один раз — в 1986 году. В настоящий момент крупную городскую магистраль освещают устаревшие лампы, а также используется неизолированная сеть. Железобетонные опоры также требуют скорейшей замены.